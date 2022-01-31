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Kütahya'da hastanede hareketli dakikalar! Gözaltına alındılar

31.01.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da bir hastanede görevli doktor ile hasta yakınları arasında 'omuz atma' tartışması kavgaya dönüştü. Olayda doktor B.O.'yu darp ettikleri gerekçesiyle 3 hasta yakını ve polise mukavemetten 1 kişiyi gözaltına alındı.

Kütahya'da hastanede hareketli dakikalar! Gözaltına alındılar

Olay, Kütahya'da meydana geldi. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden görevli bir doktor ile hasta yakınları arasında başlayan 'omuz atma' tartışması kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, doktor B.O.'yu darp ettikleri gerekçesiyle 3 hasta yakını ve polise mukavemetten 1 kişiyi gözaltına alındı.

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TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Gece yarısı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Polikliniği önünde meydana gelen olayda, hasta yakını F.E., koridorda karşılaştığı doktor B.O.'ya, iddiaya göre, yanından geçtiği sırada omuz attı. İkili arasında çıkan tartışma, F.E.'nin yanındaki arkadaşları N.K. ve O.Ö.'nün de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Doktor B.O., ihbarla gelen polis ekiplerine, kendisini darbettikleri gerekçesiyle hasta yakınlarından şikayetçi oldu. Bunun üzerine F.E., O.Ö. ve N.K. gözaltına alındı. Bu sırada koridordaki H.K. ise 3 arkadaşının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Polise hakaret ederek, mukavemette bulunan H.K. de gözaltına alındı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, ifadeleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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