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  4. Kütahya, Kırşehir ve Malatya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2022 Diyanet'e göre Kurban Bayramı namazı saatleri

Kütahya, Kırşehir ve Malatya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2022 Diyanet'e göre Kurban Bayramı namazı saatleri

07.07.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya, Kırşehir ve Malatya'da bayram namazı saatleri, bu şehirlerde ikamet eden binlerce vatandaşın merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. 2022 Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala tüm illerin bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, Kütahya, Kırşehir ve Malatya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2022 Diyanet'e göre Kurban Bayramı namazı saatleri

Kütahya, Kırşehir ve Malatya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2022 Diyanet'e göre Kurban Bayramı namazı saatleri

Bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak sorusunun yanıtı Kütahya, Kırşehir ve Malatya'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2022 Kurban Bayramı namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz takvimiyle birlikte açıklandı. Peki, Kütahya, Kırşehir ve Malatya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2022 Diyanet'e göre Kurban Bayramı namazı saatleri.

KÜTAHYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kütahya'da bayram namazı saatleri, bayram namazı kılacak olan vatandaşlar için açıklandı. Kütahya'da bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06.15'te kılınacak.

KIRŞEHİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kırşehir bayram namazı saatleri belli oldu. Kırşehir'de ikamet eden vatandaşlar bayram namazını sabah saat 05.59'da kılacak.

MALATYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Malatya'da bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. Malatya bayram namazı saati açıklandı. Bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 05.45'de kılınacak.

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