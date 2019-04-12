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Kütahya'da 2 kişinin öldürüldüğü silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 18:30 | Son Güncelleme

Komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaralandığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kütahya'da, komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaralandığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Azmi Ö (62) tutuklandı.

Dün, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Çinili Çeşme Sokak'ta komşular arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle ateş ederek Hasan (37) ve ablası Hatice Çetin'i (41) öldürdüğü, İsmail Çetin (42) ile Hasret Gezgin'i (39) de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Azmi Ö'nün Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, ifadesinde, karşı grubun kendisine saldırdığını, kendini korumak için aracındaki av tüfeğini alarak ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya'da 2 kişinin öldürüldüğü silahlı kavga

- Komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaralandığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kütahya'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
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cinayet kavga Kütahya

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