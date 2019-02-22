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Kütahya'da 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 13:38 | Son Güncelleme

Polisin durdurduğu otomobilde bulunan ve birinin üstünde çalıntı olduğu değerlendirilen altınlar ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya'da hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin üst aramasında bulunan poşetten, çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çıktı.

Devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine içinde ikisi kadın 3 kişinin bulunduğu otomobili takibe aldı.

Yunus Emre Mahallesi yakınında Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda durdurulan araçtaki H.I, G.K. ve D.A'nın, hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı ve yakalama kararı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülen bu kişilerden D.A'nın üst aramasında, poşet içinde çalıntı olduğu değerlendirilen bir altın bilezik, 7 altın yüzük ve iki gümüş kolye çıktı. Ziynet eşyalarının yaklaşık 10 bin lira değerinde olduğu belirtildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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altın hırsızlık Kütahya

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