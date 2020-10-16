Kütahya’da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde amca oğulları arasında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Aslanapa ilçesi Haydarlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet E. (44) ile amcasının oğlu Alpaslan E. (20), daha önce aralarında anlaşmazlık olan tarlada tartışma yaşadı. Tartışma daha sonra kavgaya döndü. Kavgada silahla ateş eden Alpaslan E., Ahmet E.’yi olay yerinde öldürürken Muharrem Karateke’yi ağır yaraladı. Muharrem Karateke, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken Ahmet E.’nin cenazesi, savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Alpaslan E. ve kavgaya karışan Halit E. gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

