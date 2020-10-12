HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kütahya’da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 11’i tutuklandı

Kütahya’da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 11’i tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 23:32 | Son Güncelleme

Kütahya’da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 11’i tutuklandı.Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince Perşembe günü sabah saat 07.00’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Kütahya’da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 11’i tutuklandı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince Perşembe günü sabah saat 07.00’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında "gaybubet evleri"nde faaliyet gösteren çok sayıda firari şahsın ve terör örgütünün güncel yapılanmasını sağlayan il ablası ve para kasası konumunda olan şahısların da bulunduğu toplam 21 şüpheli yakalanmıştı. Evlerde yapılan aramalarda yüklü miktarda TL, döviz, altın, örgütsel doküman ve sahte kimlik ele geçirilmişti. Paraların peynir kutularında gizlendiği de tespit edilmişti.
Adliyeye sevk edilen zanlıların yaklaşık 12 saat devam eden mahkeme sürecinin ardından tutuklama kararları çıktı. Hakim karşısına çıkartılan 21 şüpheliden 3’ü Cumartesi günü, 8’i de bugün tutuklanarak cezaevine konuldu. 10 zanlı ise denetimli serbestlik ve yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında örgütün Kütahya il ablası N.T., Adana il ablası E.K. ve Polis Akademisi abisi S.Ç.’nin de yer aldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERO yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...O yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...
Bahçede otururken hemen yanlarına düştüBahçede otururken hemen yanlarına düştü
İşte harem güvecinin tarifi...İşte harem güvecinin tarifi...
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Diğer Haberler
Osmaniye'de bahçede otururken hemen yanlarına düştü: Göktaşı ise satmak istiyorum
Bahçede otururken hemen yanlarına düştü
İzmir'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı
İzmir'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı
İzmir'de sahte alkol üretiminin kilit ismi yakalandı
İzmir'de sahte alkol üretiminin kilit ismi yakalandı
Ordu'da orman yangınına müdahale eden kişi yaşamını yitirdi
Acı olay! Yangını söndürmek isterken hayatını kaybetti
12 Ekim Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sayısal Loto sonuçları 12 Ekim 2020!
Çekiliş sonuçları belli oldu
Hakkari’de birliklerin geçiş güzergahındaki EYP'li tuzak engellendi
Hakkari’de hain tuzak engellendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.