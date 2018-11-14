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Kütahya'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 20:24 | Son Güncelleme

Örgütün hücre evlerine yönelik operasyonda, 3'ü kadın 5 şüpheli yakalandı

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 75. Yıl Mahallesi'nde 2 ayrı adreste, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlikler, bir miktar para ile dijital materyaller ele geçirildi.

Çeşitli illerdeki soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan T.B, S.Ç. ve S.A. isimli kadınlar ile R.D. ve F.O. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin, saklanmak için Kütahya'ya geldiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Hücre Evi Kütahya operasyon

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