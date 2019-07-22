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Kütahya'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 20:25 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da işçileri taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı.

Kütahya'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da işçileri taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı. Kazada 2'si ağır 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Seyitömer beldesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Çelikler Seyitömer Termik Santrali'nden Kütahya'ya giden ve içerisinde tarihi höyük kazısında çalışan işçileri taşıyan Ali Beyge yönetimindeki 43 SC 714 plakalı minibüs, Kütahya istikametinden gelen Halil Aslan yönetimindeki 43 AP 143 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada, 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralıKütahya'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralıKütahya'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralıKütahya'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı

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