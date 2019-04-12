Kütahya'da kablo hırsızlığı şüphelilerine tutuklama

Kütahya'da, enerji ve nakil hatlarından kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı.
Emet ilçesi Subak köyü yakınında, içinde 5 kişinin bulunduğu 50 UT 185 plakalı araçla kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekipler, görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgisinden kimlikleri belirlenen zanlıların, Tavşanlı ilçesi Ömerbey Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenledi.
Evlerde arama yapan ekipler, aynı aileden B.Y, O.Y, M.Y. ve A.Y. ile N.D'yi gözaltına aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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