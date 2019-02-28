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Kütahya'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 12:47 | Son Güncelleme

Kar yağışı, sis ve buzlanma Domaniç-İnegöl kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda kar yağışı, sis ve buzlanma ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor.

Bazı araçların kayarak yoldan çıkması dolayısıyla maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Bölgede Karayolları ekiplerince iş makineleriyle küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Trafik ekipleri ise sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Domaniç kar yağışı Kütahya

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