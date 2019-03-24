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Kütahya'da "Kelimenin Kalbi" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 16:44 | Son Güncelleme

Polis başmüfettişi, ressam ve hattat Ahmet Sula'nın eserlerinden oluşan "Kelimenin Kalbi" sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

Kütahya'da, polis başmüfettişi, ressam ve hattat Ahmet Sula'nın eserlerinden oluşan "Kelimenin Kalbi" sergi açıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının iş birliğinde kentteki bir alışveriş merkezinde sanatseverler ile buluşan sergide, Sula'ya ait yağlı boya ve kaligrafi eserleri yer alıyor.

Sula, resimlerinin insanların birbirini tanımasına ve düşünmeye yönelttiğini belirterek, sanatın insan kalbine dokunan önemli bir araç olduğunu kaydetti.

Evliya Çelebi'nin memleketinde olmaktan ve burada 37. kişisel sergisini açmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Sula, şöyle konuştu:

"Ülkemizin, başta terörizm olmak üzere her alanda vermiş olduğu bir mücadele var. Biz de sanatla bu haklı mücadelemizi, güçlü tarihimiz ve medeniyetimizle anlatma derdindeyiz. İnşallah burada aynı çerçevede etkili olacağına inandığımız bir sergi açtık. Bizler polis olarak hayatın hep çirkin yüzüyle karşı karşıyayız. Hele ki ben terörle mücadelede çalıştığım için biraz daha ağır ve zor koşullarda olmuştur. Önemli olan hayata Anadolu erenlerinin nazarıyla, hikmetle bakabilmek, insana dokunabilmek."

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin de Kütüphane Haftası'nı bu yıl farklı etkinliklerle kutlamak amacıyla ressam Sula ile iş birliği yaptıklarını söyledi.

Kelimelerle sadece kitapların değil, farklı sanatsal eserlerin de yapılabildiğini anlatmak istediklerini vurgulayan Zengin, "Sağ olsun ressam Ahmet Sula bey de resimlerle de kelimelerin aktarılabildiğini bize göstermiş oldu." dedi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, yarın akşama kadar gezilebilecek.

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