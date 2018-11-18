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Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 03:49 | Son Güncelleme

Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Beytar yönetimindeki 43 US 644 plakalı otomobil, Çukurca Beldesi Küçükler Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Beytar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan otomobildeki Özgür Özbey,112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Domaniç İlçe Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Domaniç Kütahya olumlu trafik kazası

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