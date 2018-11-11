Kütahya'da sahte içki operasyonu

Kütahya'nın Simav ilçesinde sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitler Bulvarı'nda yürütülen Huzur Güven Uygulamaları kapsamında şüpheli bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, bandrolsüz 70 şişe sahte rakı ele geçirildi. Bunun üzerine şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, burada yaptıkları aramalarda pet şişe ve plastik bidonlara doldurulmuş yaklaşık 50 litre votka ile 23 litre şarap ele geçirdi.
Şüpheli M.G. (58) gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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