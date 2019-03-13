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Kütahya'da taşlı sopalı kavga: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 09:20 | Son Güncelleme

Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Kütahya'da iki aile arasında çıkan kavgada 3'ü kadın 11 kişi yaralandı.

İnköy Mahallesi'nde akraba oldukları ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silah da kullanılan kavgada, taraflar birbirlerine balta, sopa ve taşlarla saldırdı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada A.P. silahla bacağından vuruldu, H.E, İ.E, H.E, H.E, Z.E, Y.Ö, F. Ö, B.Ö, M.D. ve A.D. ise darbedildi.

Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün kadın olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin, hayati tehlikesi bulunmayan bu kişilerin tedavilerinin ardından ifadelerini alacağı belirtildi.

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