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Kütahya'da trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 21:56 | Son Güncelleme

Kütahya'da trafik kazası: 7 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı-Harmancık kara yolu Derbent kavşağında Emre Özer (28) yönetimindeki 54 BM 505 plakalı otomobil ile Ahmet Kaya'nın (47) kullandığı 43 UP 705 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Müge (28) ve Nisa Özer (1) ile Zehra (45), Ebrar (10) ve Mine Kaya (15) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kütahya Tavşanlı trafik kazası Yaralamalı Kaza

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