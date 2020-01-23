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Kütahya'da yoğun kar yağışı şehirler arası yollarda ulaşımı aksatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 23:27 | Son Güncelleme

Kütahya'da yoğun kar yağışı şehirler arası yollarda ulaşımı aksatıyor

Kütahya'da kar yağışı ve buzlanma, şehirler arası yollarda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kütahya-Eskişehir kara yolunun 20 ila 30'uncu kilometreleri arasında etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, il merkezini Eskişehir, Bursa ve Bilecik'e bağlayan kara yollarında buzlanmaya karşı çalışma yapıyor.

Bu arada kar ve tipinin yoğun olduğu Kütahya-Eskişehir kara yolunun 25'inci kilometresinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı kaza mahallinde kayan tırlar nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yolda ulaşım, ekiplerin tuzlama çalışmasının ardından normale döndü.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar Kara Yolu Kütahya ulaşım

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