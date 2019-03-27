TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Bilgiye erişimin bu kadar kolay olduğu bir dönemde ülkemizde okuma alışkanlığının yeterince yüksek olmadığını üzülerek gözlemliyoruz. Bu sebeple çocuklar başta olmak üzere toplum genelinde okuma kültürünün geliştirilmesi yönünde çok daha fazla gayret göstermemiz gerekmektedir." dedi.

Kütüphane Haftası dolayısıyla "Geçmişten Günümüze TBMM Kütüphanesi" temasıyla Meclis'te düzenlenen etkinlikte konuşan Bilgiç, kitapların ve kütüphanelerin modern toplumdaki yerinin yadsınamayacağını söyledi.

Kütüphanelerin, bilginin sistematik bir şekilde bireylere ve toplumlara hizmet vermesi adına oldukça önemli alanlar olduğunu ifade eden Bilgiç, "Kütüphane kurumunun toplumsallaşması, bilginin toplumsallaşması anlamına gelmektedir. Kütüphanelerin sayısı ve niteliği de toplumların kültürel zenginliğine işaret etmektedir. Kültürel kalkınmanın gerçekleşmediği toplumlarda sağlıklı bir ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesinin de oldukça zor olduğunu biliyoruz." diye konuştu.