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Kutuplar alarm veriyor! Hava sıcaklıklarında "sıra dışı" artış saptandı

20.03.2022 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kutuplardaki hava sıcaklıklarında mart ayında "sıra dışı" artış saptandı. Yapılan ölçümlerde bölgenin, tüm zamanların ortalamasına göre 15 derece daha sıcak olduğu belirlendi.

Kutuplar alarm veriyor! Hava sıcaklıklarında "sıra dışı" artış saptandı

Yapılan ölçümlerde Antarktika'nın ve kuzey kutbunun bazı kısımlarında ısı artışının, önceki yılların mart ayı ortalamasıyla karşılaştırıldığında "sıra dışı" olduğu tespit edildi.

Antarktika'daki hava istasyonları, Concordia istasyonunda havayı eksi 12 derece, Vostok istasyonundaki havayı ise eksi 17 derece ölçtü.

15 DERECE DAHA SICAK!

Bölgedeki ölçümlerin, tüm zamanların ortalamasına göre 15 derece daha sıcak olduğu belirtildi.

Colorado eyaletindeki Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi de kuzey kutbundaki sıcaklığın diğer yılların mart ortalamasına göre 10 derece daha sıcak olduğunu açıkladı.

"OLAĞAN DIŞI" OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Kutuplardaki ısı artışının, "olağan dışı" olduğuna dikkat çekildi.

Buz bilimci Walt Meier, kuzey kutbu çevresindeki buzulların erime noktasına yaklaştığını belirterek, "İki kutupta zıt mevsimler yaşanıyor. Kuzey ve Güney'in aynı anda eridiği görülmemiştir. Bu kesinlikle olağan dışı bir olay." diye konuştu.

Ayrıca Maine Üniversitesinin iklim analizinde, cuma günü yapılan ölçümlemeye göre Antarktika'nın, 1979-2000 arasındaki ortalama sıcaklıktan yaklaşık 4,8 derece, kuzey kutbunun 3,3 derece daha sıcak olduğu, aynı tarih aralığına göre dünya genelindeki ısı artışının ise sadece 0,6 derecede kaldığına dikkat çekildi. (AA)

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