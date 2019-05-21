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"Kuvayi Milliye" oyunu sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 23:33 | Son Güncelleme

Şair ve yazar Nazım Hikmet Ran'ın yazdığı ve Yıldırım Fikret Urağ'ın yönettiği "Kuvayi Milliye" oyunu Kadıköy Halk Eğitim Sahnesinde tiyatroseverlerle buluştu - Yıldırım Fikret Urağ: - "Kuvayi Milliye'yi sahnelenmek istememizdeki amaç sadece anmak değil. Ülkemiz zor günlerden geçiyor, özellikle uluslararası konjonktürden bahsediyorum. Kuvayi Milliye bu milletin zorluklar karşısında bütün farklılıklarına rağmen nasıl bir araya gelebildiğini gösteren bir destan, o yüzden bize geleceği tarif eden ve geleceğe ışık tutan bir destan. Birlik ve beraberlik duygusunun önemini gençlerimize hatırlatalım ve öğretelim diye sahneliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Şair ve yazar Nazım Hikmet Ran'ın yazdığı ve Yıldırım Fikret Urağ'ın yönettiği "Kuvayi Milliye" oyunu Kadıköy Halk Eğitim Sahnesinde tiyatroseverlerle buluştu.

Pafta Tiyatro tarafından sahnelenen oyunun yönetmeni Yıldırım Fikret Urağ, oyun öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuvayi Milliye Destanı'nı Türkiye'de ilk sahneleyenlerden biri olduğunu ve oyunun Pafta Tiyatro ekibinin ilk oyunu olduğunu söyledi.

Urağ, bu yılın Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı olmasının kendilerini bu oyunu sahnelemeye motive ettiğini belirterek, "Kuvayi Milliye'yi sahnelenmek istememizdeki amaç sadece anmak değil. Ülkemiz zor günlerden geçiyor, özellikle uluslararası konjonktürden bahsediyorum. Kuvayi Milliye bu milletin zorluklar karşısında bütün farklılıklarına rağmen nasıl bir araya gelebildiğini gösteren bir destan, o yüzden bize geleceği tarif eden ve geleceğe ışık tutan bir destan. Birlik ve beraberlik duygusunun önemini gençlerimize hatırlatalım ve öğretelim diye sahneliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Milli Mücadele ve Kuvayimilliye hareketinin akılalmaz yokluk ve yoksunluklara rağmen kazanıldığına dikkati çeken Urağ, "Bizim oyunumuz en çok bunu vurguluyor. Sahnede son derece yalın bir sahne dili bulacaksınız ama o yalınlığın içinde bence çok görkemli bir anlatım var. Oyunun başrolünde halkımız var." ifadelerini kullandı.

Kuvayi Milliye oyunun bu yıl 5. kez sahneleneceğini vurgulayan Urağ, şunları kaydetti:

"Aslında bu sezon oyun hiç çalışmayacaktık ama genç bir kadro oluşunca o genç enerjiyi zapt etmek zor oldu. O yüzden sezon ortasında başladık ve sezon sonuna kadar da ancak 5 oyun oynayabilecek yer bulabildik. Önümüzdeki sezon devam edeceğiz. Hatta biz bu oyunu sadece İstanbullulara değil bütün Türkiye'ye bu oyunu izletmek istiyoruz. Bir sosyal sorumluluk projesi olsun istiyoruz. Kalabalık bir kadromuz var o yüzden bizim olanaklarımız ne yazık ki sınırlı bu tür turneler yapabilmek için ancak her türlü desteğe açığız. Buradan çağrı olsun bu. Çünkü bu destanın özellikle genç evlatlarımız tarafından mutlaka bilinmesi ve duyulması gerekiyor. En büyük hayalimiz bu, bütün Türkiye'de bu oyunu oynamak."

Yıldırım Fikret Urağ'ın yönetmenliğini yaptığı oyunun, yönetmen yardımcılığını Özge Aydoğan, Bircan Çağlar ve Onur Sarıaltın, ışık tasarımını Kemal Yiğitcan, kostüm tasarımını Nihal Kaplangı, hareket düzenini ise Cihan Yöntem üstleniyor.

Nazım Hikmet'in kaleme aldığı Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu insanının direnişini konu alan oyunun kadrosunda, Ebru Unurtan Urağ, Şebnem Dokurel Topçuoğlu, Bulut Akkale, Ertuğrul Akmeşe, Sema Aslan, Özge Aydoğan, Gülşah Baki, Başak Aycan Bayrak, Gamze Boz, Bircan Çağlar, Deniz Değirmenci, Berkay Demirel, Ahmet Demirer, Hikmet Eren, Kardelen Hacıoğlu, Gizem Kavak, Özden Selim Karadana, Serhat Keleş ve Merve Lav bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kuvayı Milliye nazım hikmet Pafta Tiyatro

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