"Kuvayi Milliye" oyunu sahnelendi

Urağ, bu yılın Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı olmasının kendilerini bu oyunu sahnelemeye motive ettiğini belirterek, "Kuvayi Milliye'yi sahnelenmek istememizdeki amaç sadece anmak değil. Ülkemiz zor günlerden geçiyor, özellikle uluslararası konjonktürden bahsediyorum. Kuvayi Milliye bu milletin zorluklar karşısında bütün farklılıklarına rağmen nasıl bir araya gelebildiğini gösteren bir destan, o yüzden bize geleceği tarif eden ve geleceğe ışık tutan bir destan. Birlik ve beraberlik duygusunun önemini gençlerimize hatırlatalım ve öğretelim diye sahneliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Pafta Tiyatro tarafından sahnelenen oyunun yönetmeni Yıldırım Fikret Urağ, oyun öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuvayi Milliye Destanı'nı Türkiye'de ilk sahneleyenlerden biri olduğunu ve oyunun Pafta Tiyatro ekibinin ilk oyunu olduğunu söyledi.

Milli Mücadele ve Kuvayimilliye hareketinin akılalmaz yokluk ve yoksunluklara rağmen kazanıldığına dikkati çeken Urağ, "Bizim oyunumuz en çok bunu vurguluyor. Sahnede son derece yalın bir sahne dili bulacaksınız ama o yalınlığın içinde bence çok görkemli bir anlatım var. Oyunun başrolünde halkımız var." ifadelerini kullandı.

Kuvayi Milliye oyunun bu yıl 5. kez sahneleneceğini vurgulayan Urağ, şunları kaydetti:

"Aslında bu sezon oyun hiç çalışmayacaktık ama genç bir kadro oluşunca o genç enerjiyi zapt etmek zor oldu. O yüzden sezon ortasında başladık ve sezon sonuna kadar da ancak 5 oyun oynayabilecek yer bulabildik. Önümüzdeki sezon devam edeceğiz. Hatta biz bu oyunu sadece İstanbullulara değil bütün Türkiye'ye bu oyunu izletmek istiyoruz. Bir sosyal sorumluluk projesi olsun istiyoruz. Kalabalık bir kadromuz var o yüzden bizim olanaklarımız ne yazık ki sınırlı bu tür turneler yapabilmek için ancak her türlü desteğe açığız. Buradan çağrı olsun bu. Çünkü bu destanın özellikle genç evlatlarımız tarafından mutlaka bilinmesi ve duyulması gerekiyor. En büyük hayalimiz bu, bütün Türkiye'de bu oyunu oynamak."