Kuveyt Emiri El Subah’tan Afganistan Devlet Başkanı Gani’ye taziye mesajı

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’ye taziye mesajı gönderdi.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’ye başsağlığı dileklerinde bulunarak terör saldırısında hayatını kaybeden 18 kişi için Allah’tan rahmet diledi. Yaralılara acil şifalar temenni eden El Sabah, Kuveyt’in terörün her türlüsüne karşı olduğunu söyleyerek saldırıyı kınadı.

Dün Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen bombalı saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetmiş, 100 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı Taliban üstlenmişti.

