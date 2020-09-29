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Kuveyt emiri hayatını kaybetti!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.09.2020 16:52 | Son Güncelleme

Kuveyt'ın devlet kanalı 91 yaşındaki Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kuveyt emiri hayatını kaybetti!

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Temmuz ayında tedavi amacıyla ABD'ye gitmişti. Hastaneye kaldırıldıktan bir gün sonra bir operasyon geçiren Emir, bazı görevlerinin geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devretmişti.

KUVEYT EMİRİ SABAH EL-AHMED EL CABİR ES SABAH KİMDİR?

Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah 1929 yılında Kuveyt'te doğdu. 29 Ocak 2006 tarihinde Milli Meclisi'nin onayıyla başa geçti. Şeyh Sabah eski Kuveyt Emirlerinden Şeyh Ahmed el-Cabir el-Sabah'ın dördüncü oğludur ve şu anda El-Sabah ailesinin başıdır.

1930 yıllarında ilkokulu El-Mubarekiyye Ana Okulu'nda okudu ve sonradan tahsilini özel öğretmenlerin yardımlarıyla bitirdi. 1954 ve 1955 yılları arası Merkezi Belediye Konseyi Komitesi'nde üye olarak görev yaptı.

1955 yılında Sosyal İsleri ve Çalışma Otoritesi başkanı, 1956 yılında da Ülke İşleri Yüksek Konseyi üyesi oldu. 9 Eylül 1956 ve 17 Ocak 1962 tarihleri arası Basın ve Yayın Otoritesi Başkanı olarak görev yaptı.

Şeyh Abdullah Salim Al-Sabah zamanında bağımsızlık sonrası 17 Ocak 1962'de başa geçen ilk kabinede Enformasyon Bakanı olarak görev yaptı.

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