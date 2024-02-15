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Kuveyt Emiri parlamentoyu feshetti!

15.02.2024 23:24 | Son Güncelleme:
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Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah, yayınladığı kararname ile parlamentoyu anayasayı ihlal etmekle suçlayarak feshetti.

Kuveyt Emiri parlamentoyu feshetti!

Kuveyt’te siyasi kriz patlak verdi. Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah, yayınladığı kararname ile parlamentoyu feshetti. Kararnamede, parlamento, "saldırgan ve uygunsuz" bir dil kullanmak da dahil olmak üzere anayasayı ihlal etmekle suçlandı.

Söz konusu kararname, bakanların dün milletvekili Abdul Karim al-Kandari’nin yaptığı konuşmayı emire hakaret olarak yorumlamalarının ardından parlamento oturumunu boykot etmesi sonrası geldi.

Kuveyt, 1962'den beri yürürlükte olan parlamenter sisteme rağmen es-Sabah ailesi tarafından kurulan kabineler ile seçilmiş milletvekilleri arasında sürekli anlaşmazlıklar yaşıyor. Anlaşmazlıklar, milletvekillerinin ekonomiyi çeşitlendirecek reformları hayata geçirmesini engellerken, tekrarlanan bütçe açıkları ve yabancı yatırımlarında gerilemeye neden oluyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuveyt parlamento
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