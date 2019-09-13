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Kuveyt Emiri taburcu olmasının ardından ilk kez görüntülendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2019 20:39 | Son Güncelleme

ABD’de sağlık kontrolünden geçtiği hastaneden taburcu edilen Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah’ın taburcu olduktan sonraki ilk görüntüleri yayınlandı.Yaşadığı sağlık sorunları sebebi ile ABD’de hastaneye kaldıran 90 yaşındaki Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah’ın taburcu olduktan sonraki ilk görüntüleri paylaşıldı.Emirlik Divanı İşleri Bakanı Şeyh Ali Cerrah, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın tedavi gördüğü hastaneden ayrıldığını açıklamıştı.

ABD’de sağlık kontrolünden geçtiği hastaneden taburcu edilen Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah’ın taburcu olduktan sonraki ilk görüntüleri yayınlandı.
Yaşadığı sağlık sorunları sebebi ile ABD’de hastaneye kaldıran 90 yaşındaki Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah’ın taburcu olduktan sonraki ilk görüntüleri paylaşıldı.
Emirlik Divanı İşleri Bakanı Şeyh Ali Cerrah, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın tedavi gördüğü hastaneden ayrıldığını açıklamıştı. Kuveyt Emiri Sabah, ay başında ABD’ye gitmişti. Emir Sabah’ın 12 Eylül’de Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’la yapması planlanan görüşme sağlık sorunları sebebiyle ertelenmişti.

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