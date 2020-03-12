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Kuveyt'te ticari uçuşlar askıya alındı, iki haftalık resmi tatil ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2020 10:49 | Son Güncelleme

Kuveyt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler çerçevesinde cuma gününden itibaren uluslararası havalimanındaki ticari uçuşları askıya alacağını açıkladı. Öte yandan ülkede iki haftalık resmi tatil ilan edildi.

Kuveyt'te ticari uçuşlar askıya alındı, iki haftalık resmi tatil ilan edildi

Kuveyt Hükümet Sözcüsü Tarık el-Muzarram yaptığı açıklamada cuma gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar çift taraflı olarak uluslararası havalimanındaki ticari uçuşları askıya aldıklarını belirtti.

Muzarram, bu kararın Kuveytliler ile birinci derece akrabalarını taşıyan uçaklar ve kargo uçaklarını kapsamadığını kaydetti.

Sözcü ayrıca yarından itibaren iki hafta boyunca kamu ve özel hava yolları çalışanlarına izin verileceğini aktardı.

Ülkede ayrıca 12 Mart - 26 Mart arası resmi tatil ilan edildi. Çok hayati hizmetler haricinde iki hafta boyunca hiçbir kamu kuruluşu ülkede hizmet vermeyecek.

Öte yandan vatandaşların kafe ve restoranlara gitmesi de yasaklandı.

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