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Kuveyt Türk çalışma saatleri: Kuveyt Türk şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

29.11.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de faaliyet göstermekte olan pek çok özel banka bulunuyor. Bu bankalar arasında Kuveyt Türk Bankası da yer alıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında bankaların çalışma saatleri bulunuyor. Banka müşterileri, şubelerde halletmeleri gereken işleri halletmek için mesai saatlerini bilmek istiyor. Peki Kuveyt Türk çalışma saatleri nedir?

Kuveyt Türk çalışma saatleri: Kuveyt Türk şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Tam adı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş olan banka, 1989 yılından bu yana Türkiye’de özel banka olarak hizmet veriyor. Online bankacılık sistemi de bulunan Kuveyt Türk, hafta içi her gün şubelerini banka müşterinin işlemleri için açıyor. Online ve telefon bankacılığı ile halledilmeyecek banka işlemleri için müşteriler hafta içi mesai saatlerinde bankaları ziyaret ediyor.

Kuveyt Türk mesai saatleri nedir?

Türkiye’de hizmet veren özel bankalar hafta içi mesai çalışma saatlerinde açıktır. Mesai saatleri sabit olup Türkiye’nin tüm şehirlerinde ve şubelerinde Kuveyt Türk çalışma saatleri değişiklik göstermez. Kuveyt Türk şube çalışma saatleri de her zaman aynıdır. Aynı zamanda banka şubelerinin tasarım ve hizmet politikaları da aynıdır. Kuveyt Türk şube çalışma saatleri tüm şubelerde aynı olmakla birlikte aksi bir durum ya da yasal düzenleme olmadığı takdirde aynıdır.

Kuveyt Türk saat kaçta açılıyor?

Kuveyt Türk şube çalışma saatleri aynıdır. Kuveyt Türk mesai saatleri başlangıcı hafta içi günlerinde aynıdır. Kuveyt Türk açılış saati sabah saat 08.30'dur. Kuveyt Türk çalışma saatleri arasında müşterilerine ve müşteri adaylarına şubede hizmet verir. Kuveyt Türk öğle arası saatleri ise 12.30 ve 13.30 arasıdır. Kuveyt Türk öğle arası saatleri dâhilinde çalışmaya ara verir ve bir saatlik aradan sonra çalışmaya devam eder. Kuveyt Türk öğle saatleri cuma günü 12.30 - 14.00 arasındadır.

Kuveyt Türk saat kaçta kapanıyor?

Kuveyt Türk kapanış saati de tüm şubelerinde aynıdır. Kuveyt Türk kapanış saati 17.00’dır ve bu saatte mesai biter. Kuveyt Türk kapanış saati sonrasında işlem yapmak isteyen müşteriler bankanın internet bankacılığı üzerinden 7/24 işlem yapabilir.

Kuveyt Türk cumartesi günleri açık mı?

Kuveyt Türk hafta içi 5 gün açıktır. Pazartesi günü ile cuma günü arasında hizmet verir. Kuveyt Türk bankası cumartesi günleri açık değildir. Aynı zamanda banka pazar günleri de kapalıdır. Hafta sonları mobil uygulamadan ve ATM’lerden bankacılık işlemleri gerçekleştirilebilir. Havale, EFT gibi para gönderme işlemleri mobil uygulamadan 24 saat yapılabilir.

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