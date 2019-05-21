Kuveyt Türk’ten kanserli çocukların umudunu artıracak bağış

"Kuveyt Türk olarak KAÇUV’un çalışmalarını ve 2. Aile Evi Projesi'ni çok kıymetli buluyor, elimizden geldiğince katkı sunmaya gayret ediyoruz. Kanserli çocuklarımızın ve fedakâr ailelerinin yanında olabilmek için her yıl 23 Nisan haftasında, diğer bir ifadeyle çocuklarımızın en neşeli olduğu günlerde, kanser tedavisi gören çocuklarımıza umut olabilmek için bağış kampanyası düzenliyoruz. Bu yıl da '1’leri milyonlara ulaştıran umutla büyüyoruz' diyerek bir hafta boyunca, yapılan işlem adedi başına 1 TL’yi müşterilerimiz adına biriktirdik. 'Damlaya damlaya göl olur' misali, o 1’ler bir araya geldi, umuda dönüştü. Bu sene 691 bin lira gibi rekor bir miktara ulaştı. Bu bağışı, bereketli ramazan ayında takdim etmek bizi ayrıca sevindirdi. Kanserli çocuklarımızın umudunu, yaşam sevincini artıran KAÇUV’a desteğimizi bundan sonra da sürdürmeyi hedefliyoruz."

- "Değerlerimize sahip çıkan kurumların artmasını diliyoruz"

KAÇUV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öncer de Türkiye’de her yıl 3 bin 500 çocuğa kanser teşhisi konulduğunu hatırlatarak, "Çocukluk çağı kanserlerinde hızlı tanı ve tedavi çok önemli ancak özellikle İstanbul dışında yaşayan aileler bu süreçte büyük sıkıntılar çekebiliyor. KAÇUV olarak Aile Evi Projemiz ile çocuklarının tedavisi için şehir dışından İstanbul’a gelen ve maddi açıdan dezavantajlı durumda olan ailelere hem ücretsiz konaklama imkânı sunuyor hem de temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.