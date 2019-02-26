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Kuveyt'in 58. Milli Günü ve 28. Kurtuluş Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 22:30 | Son Güncelleme

Kuveyt'in 58. Milli Günü ve 28. Kurtuluş Günü

Kuveyt'in 58'inci Milli Günü ve 28'inci Kurtuluş Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari ez-Zevavi'nin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra Ankara'daki büyükelçiler ve diplomatik misyonların temsilcileri katıldı.

Milli marşların okunmasıyla başlayan programda, Zevavi, Pekcan ve Selçuk pasta kesti. Daha sonra Kuveyt'i tanıtan video gösterimi yapıldı.

Büyükelçi Zevavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2,5 yıldır Türkiye'de görev yaptığını belirterek, ülkesinin Türkiye'deki çok yönlü yatırım imkanlarını ele aldığını belirtti.

Kuveyt'in Türkiye'deki yatırımlarına 1960'ta başladığına işaret eden ve iki tarafın da bu yatırımlardan memnun olduğunu dile getiren Gassan Yusuf Abdulbari ez-Zevavi, Türkiye'den yatırımları hızlandıracak ve kolaylaştıracak ilgili yasal sürecin sağlanmasını beklediklerini söyledi.

Zevavi, Türk makamlarından Kuveyt yatırımlarını çekmek için "Tüm işlemlerin tek bir yerden yapılabildiği 'tek durak tek dükkan' politikasını uygulamasını bekliyoruz. Yatırımcı, fırsatları bularak farklı duraklarda gezmek yerine, birden fazla yapıyla, kurumla muhatap olmak yerine tek bir noktadan işlemlerini yürütebilmeli." diye konuştu.

Türk inşaat sektöründen 3 büyük firmanın Kuveyt'te milyarlarca dolar değerinde iş anlaşmaları yaptığına değinen Büyükelçi Zevavi, Kuveyt olarak Türk yatırımcılara vergi kolaylıkları, yatırım ajansı aracılığıyla danışmanlık gibi hizmetlerin sağlandığını belirtti.

Gassan Yusuf Abdulbari ez-Zevavi, "Türkiye için en iyisini diliyorum. Türkiye'ye, halkına, ekonomisine ve Türkiye'ye kesin desteğimi yineliyorum." ifadesini kullandı.

Kuveyt, 1961'den bugüne 25 Şubat'ı "Milli Gün" olarak saymasının yanı sıra 1991'de Kuveyt'in Irak işgalinden kurtuluşunu da ekleyerek bu tarihi her yıl "Milli Gün ve Kurtuluş Günü" olarak kutluyor.

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