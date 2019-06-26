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Kuvvet komutanlarından gazeteci Alan ve Akit TV'ye dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 15:37 | Son Güncelleme

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Akit TV'deki programda komutanlara yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Murat Alan ve kanala manevi tazminat davası açtı - Üç ayrı davanın her birinde Akit TV ve Alan'dan müştereken 100 bin lira manevi tazminat talep edildi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Akit TV'deki programda komutanlara yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Murat Alan ve kanala manevi tazminat davası açtı.

Komutanların avukatı Alaaddin Varol tarafından müvekkilleri adına ayrı ayrı açılan davaların dilekçesinde, "Kanalda yayınlanan Ters Kutuplar programında 1 Haziran 2019'da konuşmacı Murat Alan tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve şerefli komutanlarının kişilik ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla hakaretler sarf edildiği" belirtildi.

"Üst rütbeli generallere karşı sarf edilen hakaretlerin davacı generallerin şahsı, TSK ve diğer generaller adına kabulünün mümkün olmadığı" bildirilen dilekçelerde, "isimleri anılmasa da konumlarına yapılan tanımlayıcı sözlerle Dündar, Küçükakyüz ve Özbal'ın hedef gösterildiği ve hakaretlere maruz kaldığı" kaydedildi.

Davacı komutanların TSK'ye katılmalarından itibaren önemli görevler ifa ettikleri, vatanın bölünmezliği, milli güvenliğin sağlanması ve ülke menfaatlerinin korunması için olağanüstü gayret gösterdikleri vurgulanan dilekçelerde, dava konusu edilen hakaretlerin hukuka ve ahlaka aykırı, ayrıca kötü niyetli olduğu ifade edildi.

Dilekçelerde, söz konusu açıklamaların düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığına yer verildi.

Komutanların açtığı üç ayrı davanın her birinde gazeteci Alan ve Akit TV'den müştereken 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.

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