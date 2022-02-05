HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuvvetli yağışlara dikkat! 3 il için kar ve sağanak uyarısı

Kuvvetli yağışlara dikkat! 3 il için kar ve sağanak uyarısı

05.02.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden alınan son tahminlere göre Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların sabah saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bununla birlikte Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Doğu Karadeniz'deki yağmur ve yükseklerde kar yağışının dışında Pazartesi akşamına kadar yurtta yağış olmadığını bildirdi.

Kuvvetli yağışlara dikkat! 3 il için kar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun doğu kesimleri ve akşam saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON, RİZE VE ARTVİN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların sabah saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı kesimlerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle...

Screenshot_2

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 3
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 7
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
Adana: Parçalı ve az bulutlu 15
Antalya: Az bulutlu 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10
Trabzon: Çok bulutlu, doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 7
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Doğu Karadeniz'deki yağmur ve yükseklerde kar yağışının dışında Pazartesi akşamına kadar yurtta yağış olmadığını bildirdi.

Screenshot_3

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gizemli kazıdan yeni detaylar! "Adam geberdi gitti zaten, boşver"Gizemli kazıdan yeni detaylar! "Adam geberdi gitti zaten, boşver"
4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
14 aydır karantinada! 78 koronavirüs testi de pozitif çıktı14 aydır karantinada! 78 koronavirüs testi de pozitif çıktı
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Tekin, haber spikeri Özkan ile evlendi

Tekin, haber spikeri Özkan ile evlendi

Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı…

Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı…

Gizemli kazıdan yeni detaylar! "Adam geberdi gitti zaten, boşver"

Gizemli kazıdan yeni detaylar! "Adam geberdi gitti zaten, boşver"

İzmir'de vahşet! Yanmış valizin içinden çıkan cesedin kimliği belli oldu

İzmir'de vahşet! Yanmış valizin içinden çıkan cesedin kimliği belli oldu

İlginizi Çekebilir

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Taytlı kombini rüküş bulundu!

İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...

İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...

Sadece 30 dolar verdi! Değeri 10 milyon dolarmış...

Sadece 30 dolar verdi! Değeri 10 milyon dolarmış...

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Elektrik faturasını gösterince...

Elektrik faturasını gösterince...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.