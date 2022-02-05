Kuvvetli yağışlara dikkat! 3 il için kar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun doğu kesimleri ve akşam saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON, RİZE VE ARTVİN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların sabah saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı kesimlerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle...

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 3

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 7

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 7

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Doğu Karadeniz'deki yağmur ve yükseklerde kar yağışının dışında Pazartesi akşamına kadar yurtta yağış olmadığını bildirdi.

(İHA)

