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  4. Kuyruklu yumurta şaşkınlığı! Koruma altına alındı

Kuyruklu yumurta şaşkınlığı! Koruma altına alındı

İLGİNÇ HABERLER  | 24.08.2020 12:32 | Son Güncelleme

Tokat'ın Almus ilçesinde, tavuğun yumurtladığı kuyruklu yumurta görenleri şaşırttı.

Kuyruklu yumurta şaşkınlığı! Koruma altına alındı

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Akarçay Görümlü beldesinde yaşayan Şehnaz Şahin (50), beslediği tavukların yumurtalarını toplamak için kümese gitti.

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Topladığı yumurtalardan, birinin kuyruklu olduğunu fark eden Şehnaz Şahin, oğlu Barış Şahin’e haber verdi. Kümese gelerek ilk defa kuyruklu yumurta gören ve çok şaşıran Barış Şahin, yumurtayı saklamak için koruma altına aldı.

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Gördüğü yumurta karşısında çok şaşkınlık yaşadığını söyleyen Barış Şahin, "Sabah annem yumurtaları toplarken fark ediyor. Onu da gelip bana haber verdi. Ben de internetten araştırdım. Kalsiyum fazlalığından olduğunu öğrendim. İlk kez böyle bir yumurta gördüğüm için çok şaşırdım." dedi.

DHA

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