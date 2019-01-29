Kuyumcu cinayetinin faili Ağrı'da yakalandı

Ankara Mamak'ta 15 Ocak'ta soymaya çalıştığı kuyumcunun sahibini av tüfeği ile vurarak öldüren şüpheli, Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mamak Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki bir kuyumcudan soygun teşebbüsünde bulunan ve iş yeri sahibini av tüfeği ile öldürdükten sonra kaçan 2 şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve detaylı çalışmaların ardından şüphelilerin kimliğini belirledi.

Olayın çok sayıda suç kaydı bulunan S.B. ve C.E. tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine şüphelilerin Ağrı'nın Patnos ilçesindeki bir evde saklandıkları belirlendi. Bunun üzerine söz konusu adrese düzenlenen operasyonda kuyumcuyu silahla vurarak öldürdüğü belirlenen S.B. kardeşinin evinde gözaltına alınırken aynı evdeki C.E. ise kaçmayı başardı.

Operasyonun devamında yağma ve cinayet olayının şüphelilerinin kaçmasına ve saklanmasına yardımcı oldukları belirlenen E.B, M.B, K.B, E.E, A.E, H.E, C.E. ve T.I, Patnos, Mardin ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.