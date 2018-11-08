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Kuyumcu dükkanında hırsızlık yapan anne ve kızlarını güvenlik kamerası yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 12:22 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'da, tırnakçılık yöntemiyle kuyumcu dükkanında hırsızlık yapan cezaevi firarisi anne ile kızları, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak, yakalandı.

Kuyumcu dükkanında hırsızlık yapan anne ve kızlarını güvenlik kamerası yakalattı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'da, tırnakçılık yöntemiyle kuyumcu dükkanında hırsızlık yapan cezaevi firarisi anne ile kızları, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak, yakalandı. Hakkında çok sayıda suçtan hapis cezası olan anne ve 2 kızı, mahkemece tutuklandı.
Adapazarı'da kuyumcu dükkanından hırsızlık yapılması üzerine polis ekipleri araştırma başlattı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan 3 kişinin, anne ve kızları olduğu tespit edildi. 3 kişinin peşine düşen polis, teknik takibe başladı. Anne ve kızlarının saklandıkları evi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Baskında S.G. (61) ile D.G. (35) isimli kızı evde yakalanırken, diğer kızı D.G. (28) ise balkondan atlayıp, kaçarken yakalandı.
Emniyette sorguya alınan şüphelilerden S.G.'nin, 'hırsızlık' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 3 hırsızlık olayından arandığı, kızı D.G.'nin 'hırsızlık'tan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 1 hırsızlık olayından arandığı ve diğer kızı D.G.'nin ise 'hırsızlık' suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, 4 hırsızlık ve yan kesicilik olayından arandığı belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında; kızlarının iş yeri sahiplerini oyaladığı, annenin ise bu sırada el çabukluğuyla hırsızlık yaptığı görüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen anne ve kızları, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

​FOTOĞRAFLI

Kuyumcu dükkanında hırsızlık yapan anne ve kızlarını güvenlik kamerası yakalattıKuyumcu dükkanında hırsızlık yapan anne ve kızlarını güvenlik kamerası yakalattıKuyumcu dükkanında hırsızlık yapan anne ve kızlarını güvenlik kamerası yakalattı

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