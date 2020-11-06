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Kuyumcu hırsızları yakayı böyle ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 21:02 | Son Güncelleme

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, müşteri gibi girdikleri bir kuyumcu dükkanından altın alıp, kaçtıktan sonra polisin çalışması sonucu Aydın'da yakalanan 4’ü kadın 5 kişi tutuklandı. Kuyumcudaki hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcu hırsızları yakayı böyle ele verdi

Olay, akşam saatlerinde Menteşe ilçesinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya gelen 4’ü kadın 5 kişi inceleme bahanesiyle altınları alıp, kaçtı. Bunun üzerine kuyumcu durumu polise bildirdi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcuda geniş çaplı incelemelerde bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kaçan şüphelileri tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan 5 şüphelinin Aydın'da olduğunu belirledi. Adresleri belirlenen 5 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan, kuyumcudaki hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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