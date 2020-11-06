Kuyumcu hırsızları yakayı böyle ele verdi

Olay, akşam saatlerinde Menteşe ilçesinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya gelen 4’ü kadın 5 kişi inceleme bahanesiyle altınları alıp, kaçtı. Bunun üzerine kuyumcu durumu polise bildirdi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcuda geniş çaplı incelemelerde bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kaçan şüphelileri tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan 5 şüphelinin Aydın'da olduğunu belirledi. Adresleri belirlenen 5 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan, kuyumcudaki hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



