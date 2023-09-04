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Kuyumcudan hem hırsızlık hem de alışveriş yaptı! O anlar kamerada

04.09.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’te kuyumcuya giren ve bir süre fiyatını sorduğu 100 gram ağırlığındaki 180 bin liralık bileziklerden birini el çabukluğuyla çalarak cebine koyan kadın, daha sonra 3 çeyrek altın satın alarak dükkandan ayrıldı. İş yeri sahibi Ali Erdoğan, hırsızlıktan 1 gün sonra sayım yapmadan kardeşinin düğünü için Denizli’ye gittiklerini ve 1 ay sonra döndüklerinde yaptıkları sayımda hırsızlığı fark ettiklerini belirtti. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Kuyumcudan hem hırsızlık hem de alışveriş yaptı! O anlar kamerada

Şaşkına çeviren olay, 2 Ağustos’ta Ülkü Mahallesi Kuyumcular Çarşısı’nda Ali Erdoğan’a ait kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya giren bir kadın, tezgahtaki Erdoğan’ın yeğeni Mehmet Erdoğan’a bilezik almak istediğini söyledi. Mehmet Erdoğan da, bilezikleri çıkararak kadının bakması için tezgaha koydu. İçerideki müşterilerin yoğunluğu ve kadının fiyat sorması üzerine hesap yapan Mehmet Erdoğan’ın dalgınlığından faydalanan kadın, bakma bahanesiyle aldığı iki bilezikten 100 gram ağırlığındaki 180 bin TL değerindeki bileziği el çabukluğuyla cebine koydu. Bir süre daha oyalanan ve bileziklere bakan kadın, daha sonra fikrini değiştirerek çeyrek altın almak istediğini söyledi. Cebindeki paraları çıkarak Mehmet Erdoğan’a uzatan kadın, 3 çeyrek altın satın alarak kuyumcudan ayrıldı.

İş yeri sahibi Ali Erdoğan, kardeşinin düğünü için Denizli’ye gideceklerinden o gün sayım yapmadan iş yerini kapattı. Yaklaşık 1 ay sonra Denizli’den dönen Ali Erdoğan sayım yaptığında bileziğin eksik olduğunu gördü. Güvenlik kamerasına baktığında hırsızlığı fark eden Erdoğan, polise giderek şikayetçi oldu.

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‘ACEMİLİĞİMDEN FAYDALANDI’

Amcasına yardım için kuyumcuda olduğunu söyleyen Mehmet Erdoğan, olay anında kadının kendisinin acemiliğinden faydalandığını belirterek, şunları söyledi:

“Beni üst tarafla oyalayıp, terazide hesap yaparken kendisi alt taraftan el çabukluğu ile bileziği çıkarıyor. Amcam namaza gittiği esnada müşteriler geldi. Müşteriye yardım etmek için ürünleri çıkardım, önüne koydum. İşi tam bilmediğimden beni üst tarafla oyalayıp, terazide hesap yaparken kendisi alt taraftan el çabukluğu ile bileziği çıkarıyor. Biz o aldıktan sonra fark etmiyoruz. Bir sıkıntı yok diye geri yerine bırakıyorum. Tabii o esnada o alıp cebine koyuyor. Bunu kameradan sonra fark ediyoruz. Bizim düğünümüz oldu, düğüne gittik Denizli’deydik bir ay boyunca dükkanımız kapalıydı. Döndükten sonra amcam fark ediyor. Burada soruyor bize bu bilezik eksik diye. Biz sattığımızı hatırlamıyoruz, dedik, ondan sonra kamera kayıtlarına gün gün baktık. Gitmeden bir gün önce kamerada gördüğünüz bayan çalmış” diye konuştu.

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‘KARDEŞİMİN DÜĞÜNÜNE GİTMİŞTİK’

Ali Erdoğan, kardeşinin düğünü nedeniyle bir ay boyunca iş yerinin kapalı kaldığını belirterek, “2 Ağustos saat 15.20 sıralarında benim dükkanda bulunmadığım bir esnada, yeğenim müşterilere yardımcı olmak amacıyla ‘Diyarbakır hasırı’ olarak bilinen bir bileziğimizi müşterilere stant halinde çıkartıp gösterdiği esnada o müşterimiz elemanımızdan ‘dorika’ tarzı bilezikleri talep edip, elemanlarımız hesap yaptığı esnada iki tane bileziği çıkartıp birini tezgaha bırakıp diğerini de cebine indiriyor. 3 Ağustos’ta kardeşimin düğününe gitmiştik. Kapalıydık, yeğenim buranın gerçek işleteni olamadığı için farkına varamıyor. Ben vitrini dizdiğimde o bileziğin olmadığını fark ettim. Kamera kayıtlarını incelediğimde dükkanı kapattığım günün bir gün öncesinde bunun çalındığını gördük. Şikayetçiyim. Malımızın bize teslim edilmesini ve bu kişinin yargılanmasını istiyorum” dedi.

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(DHA)

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Kuyumcu Siirt hırsızlık

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