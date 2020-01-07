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  4. Kuyumcuya biber gazı sıkarak altın çalan kadın yakalandı

Kuyumcuya biber gazı sıkarak altın çalan kadın yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 18:59 | Son Güncelleme

Tutuklanan kadının kuyumcudaki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kuyumcudan biber gazı sıkarak altın çalan kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesinin Boyacı Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kuyumcuya giren bir kadının koluna bilezik, parmağına yüzük taktırdıktan sonra kuyumcuya biber gazı sıkıp olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

Kimliği belirlenen zanlı, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının olayın ardından yaklaşık 300 metre ileride kıyafetini değiştirdiği ve çaldığı altınları da aynı gün bir kuyumcuda bozdurduğu tespit edildi.

Olay anına ilişkin Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde zanlının kuyumcuya biber gazı sıktığı, daha sonra hızla kaçtığı görülüyor.

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biber gazı Gaziantep kuyumcu soygun zanlı

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