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  4. Kuyumcuya giren 3 kadın, 1 milyon TL'lik altın çaldı! Hırsızlık anları kamerada

Kuyumcuya giren 3 kadın, 1 milyon TL'lik altın çaldı! Hırsızlık anları kamerada

12.03.2024 16:59
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Mersin'de kuyumcu dükkanına giren 3 kadın, iş yeri sahibini oyalayarak yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın dolu tablayı çaldı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kuyumcuya giren 3 kadın, 1 milyon TL'lik altın çaldı! Hırsızlık anları kamerada

Olay, dün merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde kuyumcu Mahmut Gökalp'a ait iş yerinde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren, yüzleri baş örtüsüyle kapalı 3 kadın, altın almak istediklerini söyledi. Kadınlardan biri, kuyumcuyu takılara bakma bahanesiyle oyalarken, diğer 2 kadın da vitrindeki altın dolu tablayı çaldı.

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KADINLAR AYRILINCA FARK ETTİ

Kadınların kuyumcudan ayrılmasının ardından, yaklaşık 1 milyon TL değerinde altınların çalındığını fark eden Mahmut Gökalp, durumu polise bildirdi. Polis, şüphelilerin yakalaması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadınlardan birinin çaldıkları tablayı elbisesinin içine koyarak gizlediği görüldü.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Kuyumcu Mersin hırsızlık
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