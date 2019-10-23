Kuyuya düşen tilkiyi AFAD kurtardı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kuyuya düşen tilkiyi AFAD ekipleri kurtardı.
Balçıkhisar köyü Harmanaltı mevkisinde tarlada patates toplayan tarım işçileri kullanılmayan su kuyusuna bir tilkinin düştüğünü gördü.
İşçiler, 112'yi arayarak durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, kuyuda gaz ölçümü yaptıktan sonra tilkiyi kurtarma çalışmalarına başladı.
Ekipler, 8 metre derinlikteki kuyuya düşen tilkiyi, 1 saatlik çalışmanın ardından çıkararak doğal ortamına bıraktı.
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