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Kuzenini kurşun yağmuruna tutarak öldüren şüpheli yakalandı

12.03.2023 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de kuzenini tabancayla 6 el ateş ederek öldüren kişi polis ekiplerince yakalandı. Öte yandan şahsın yeğeni ve yeğeninin annesini korumak için kuzenini öldürdüğü iddia edildi.

Kuzenini kurşun yağmuruna tutarak öldüren şüpheli yakalandı

Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Doğan Mahallesi 8. Sokak’ta bulunan 3 katlı evin 1. katında meydana gelmişti. İddiaya göre, Işık Filiz (58) iki gün önce, yan binada bulunan M.A.’nın yeğeni B.A. ve annesini darp ettiği ve bu nedenle kuzenlerin kavgalı olduğu öne sürüldü. M.A.’nın gece, babası yurt dışında olması sebebiyle kendini tehlikede hisseden yeğeni B.A. ile beraber kaldığı öğrenildi. Işık Filiz’in ise sabah saatlerinde elindeki kürekle B.A.’nın evinin camlarını kırdığı, çıkan tartışmada yeğenini korumak isteyen M.A.’nın kuzeni Işık Filiz’e 6 el ateş açtığı 3’ünün ise vücuduna isabet ettiği öne sürüldü.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kanlar içinde yerde kalan Işık Filiz ise kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetmişti. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde M.A. yakalanırken olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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Kocaeli silahlı

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