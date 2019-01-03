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Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 07:32 | Son Güncelleme

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Alınan bilgiye göre, Marmara ve Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Kabatepe-Gökçeada hattında saat 15.00 ve 20.00 seferi ile Gökçeada-Kabatepe arasındaki saat 13.00 ve 18.00 seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, ada hattında iptal olan seferler yerine Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 12.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00 ve 14.00'de seferler yapılacağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Ege feribot seferleri gökçeada-kabatepe Marmara

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