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  4. Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe: 3 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe: 3 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 09:01 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe: 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi."

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