Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe: 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada "Irak kuzeyi Metina ve Gara b\u00f6lgelerinde ke\u015fif ve g\u00f6zetleme vas\u0131talar\u0131yla tespit edilen b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 3 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist d\u00fczenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Canl\u0131 yay\u0131nda damga vuran kavga! 'Bundan sonra b\u00f6yle'Yer: \u0130stanbul! Yine ayn\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcEn g\u00fczel Naz\u0131m Hikmet s\u00f6zleri