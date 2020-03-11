Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan duyuruda, "Irak kuzeyi Hakurk b\u00f6lgesinde ke\u015fif ve g\u00f6zetleme vas\u0131talar\u0131yla tespit edilen b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 4 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131yla etkisiz hale getirildi" denildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Canl\u0131 yay\u0131nda damga vuran kavga! 'Bundan sonra b\u00f6yle'T\u00fcrkiye'de ilk koronavir\u00fcs vakas\u0131! Hastan\u0131n sa\u011fl\u0131k durumu nas\u0131l?Bu faydas\u0131n\u0131 \u00e7ok az ki\u015fi biliyor! G\u00fcnde 1 avu\u00e7 yerseniz...