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  4. Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe! 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 09:00 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
MSB hava harekatı

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