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Kuzey Irak'tan acı haber: Bir asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 19:07 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'taki operasyonda silah kazası sonucunda bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Kuzey Irak'tan acı haber: Bir asker şehit

Bu sabaha karşı Iğdır'ın Aralık ilçesinde teröristlerce sınır karakoluna gerçekleştirilen roketli saldırıda 1 asker şehit olmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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