Kuzey Irak'tan acı haber: Bir asker şehit

Bu sabaha kar\u015f\u0131 I\u011fd\u0131r'\u0131n Aral\u0131k il\u00e7esinde ter\u00f6ristlerce s\u0131n\u0131r karakoluna ger\u00e7ekle\u015ftirilen roketli sald\u0131r\u0131da 1 asker \u015fehit olmu\u015ftu.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...PARTNERB\u00f6yle uyar\u0131 g\u00f6r\u00fclmedi! Yurdum insan\u0131 okuyanlar\u0131 g\u00fcld\u00fcrd\u00fcK\u0131z\u0131lay Ba\u015fkan\u0131 K\u0131n\u0131k: 2018'de yakla\u015f\u0131k 40 milyon insana temas ettikT\u00fcrkiye'yi yasa bo\u011fan cinayetle ilgili yeni detaylar!
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