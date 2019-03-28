Kuzey Kıbrıs'a 4 bin fidan bağışı

LEFKOŞA, (DHA)- Dijital Platform 'eFidan' sayesinde Kuzey Kıbrıs, 2017'den itibaren 4 binin üzerinde fidana kavuştu.

Orman haftası nedeni ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğluna’na ziyarette bulundu. Ziyarette Turizm ve Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Müdürü Ayhan Barış da yeraldı. 2017 yılında Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Orman Dairesi ile birlikte hayata geçirdiği 'eFidan' projesi sayesinde Kuzey Kıbrıs'a bugüne kadar 4 binin üzerinde fidan bağışlandı.

Orman Dairesi 'eFidan projesi' kapsamında bağışlanan fidanların dikiminin geçekleştirilmesi için Geçitköy’de 2016 yılında çıkan yangından dolayı hasar gören bölgede 8 bin fidanlık bir arazi bu amaçla tahsis edildi.

"BİR İNSANIN KALBİNE DOKUNMAK KADAR ÖNEMLİ"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yapmış olduğu sosyal sorumluluk projelerinin önemine vurgu yaparak, böylesi projelerin bir insanın kalbine dokunuşu kadar önemli ve anlamlı projeler olduğunu söyledi.