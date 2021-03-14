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Kuzey Kore, ABD'nin iletişim kurma çabalarına 'yanıt vermiyor'

14.03.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Kuzey Kore, ABD'nin iletişim kurma çabalarına 'yanıt vermiyor'

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Şubat ayından bu yana Kuzey Kore hükümeti ile iletişime geçmeye çalıştığını ancak bu çabalarına henüz bir karşılık alamadığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Şubat ayından bu yana Kuzey Kore hükümeti ile iletişime geçmeye çalıştığını ancak bu çabalarına henüz bir karşılık alamadığını açıkladı.

Yetkililer, ABD yönetiminin bölgede tansiyonun yükselmesini önlemek için birkaç farklı yoldan Kuzey Kore'ye ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programları ABD ile ilişkilerinde derin sorunlar yaşamasına neden oluyor. Eski Başkan Donald Trump ile Kuzey Kore lider Kim Jong-un arasında üç görüşme gerçekleşti ancak bu temaslarda somut sonuçlar çıkmadı.

Bu görüşmelerde ABD ve diğer Batılı ülkelerin en temel talebi olan nükleer silah çalışmalarının durdurulması konusunda Kuzey Kore ikna edilemedi.

Kuzey Kore'de devlet kontrolü altındaki basın kuruluşları, Biden'ın başkan olduğunu bildirmiş değil.

ABD'nin Kuzey Kore ile iletişim kurma girişimleri, "New York Kanalı" olarak adlandırılan Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilciliği üzerinden yapılıyor.

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li bir yetkili, Kuzey Kore ile ilişki kurmak için "birden fazla girişimde" bulunduklarını, ancak son 12 aylık dönemde bir süredir anlamlı bir temas kurulamadığını söyledi.

Biden, Kim'i "eşkıya" olarak nitelendirmiş ve ABD ile BM'nin uyguladığı ağır ekonomik yaptırımların kaldırılması için Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından kurtulması şartını öne sürmüştü.

North Korea displayed military hardware at a parade in October, 2020

Ancak Kim, daha gelişmiş uzun menzilli füzeler, daha büyük füze başlıkları, casus uydular ve nükleer silah taşıyabilen denizaltılar gibi yeni bir dizi silah ürettiklerini öne sürerek, ülkesinin askeri gücünü ön plana çıkarmaya devam ediyor.

Kim bunlara ek olarak, ABD'ye "düşmanca politikalardan" vazgeçme çağrısı yapıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bu haftaki Japonya ve Güney Kore ziyaretinde Kuzey Kore'nin nükleer programı konusunun da ele alınması bekleniyor.

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