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Kuzey Kore: Biden düşmanca politika izliyor

02.05.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore, Pyonyang yönetimi ve nükleer programıyla ilgili stratejisini açıklamaya hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimini kendilerine düşmanca siyaset yürütmekle suçladı.

Kuzey Kore: Biden düşmanca politika izliyor

Kuzey Kore, Pyonyang yönetimi ve nükleer programıyla ilgili stratejisini açıklamaya hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimini kendilerine düşmanca siyaset yürütmekle suçladı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Washington'dan son dönemde gelen açıklamaların Joe Biden'ın "düşmanca siyaseti" sürdürmeye niyetli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Biden haftaiçinde Kuzey Kore'nin nükleer programının küresel güvenliğe "ciddi bir tehdit" olduğunu söylemiş ve Beyaz Saray'ın Kuzey Kore karşı "kalibre edilmiş" bir yaklaşım benimseyeceğini söylemişti.

Sözcü Jen Psaki de ABD politikasının gözden geçirilmesinin tamamlandığını ve Biden'ın Kuzey Kore'yi nükleer programını terk etmeyi deneyip, bunu başaramayan geçmişteki dört yönetimin deneyimlerinden ders aldığını söylemişti.

Psaki "Politikamız büyük bir pazarlık yapmaya odaklanmayacak ya da stratejik sabra dayanmayacak" demiş, bunun yerine ABD'nin bir yandan "diplomasiye açık ve deneyecek kalibre edilmiş bir yaklaşım" benimserken, diğer yandan mütteffiklerinin güvenliklerini artıkma konusunda ilerleme kaydedeceğini söylemişti.

ABD'nin yakın gelecekte Japon ve Güney Koreli ulusal güvenlik danışmanlarını Washington'a davet etmesi bekleinyor.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Biden'ın Kongre'ye yaptığı konuşmada nükleer program konusunda yaptığı açıklamanın "hoşgörülemez" ve "büyük bir gaf" olduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı ABD İşleri Bölümü'nden Kwon Jong-gun "Açıklaması ABD'nin yarım yüzyılı aşkın bir süredir Kuzey Kore'ye yaptığı gibi düşmanca bir politika izlemeye niyetli olduğunu net bir şekilde gösteriyor" dedi.

Biden Kongre'de, göre başındaki 100 günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ve İran'ın nükleer programlarının "Amerikan güvenliği ve dünyanın güvenliğine "ciddi tehditler oluşturduğunu" söylemişti.

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