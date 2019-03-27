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Kuzey Kore Büyükelçiliğinden çalınan bazı materyallerin FBI ile paylaşıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 09:45 | Son Güncelleme

İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Kuzey Kore Büyükelçiliğinin silahlı bir grup tarafından basılmasıyla ilgili olayı araştıran İspanya Ulusal Yüksek Mahkemesi Hakimi José de la Mata, çalınan eşyaların FBI ile paylaşıldığı iddiasını ortaya koydu.22 Şubat’ta Madrid’de bulunan Kuzey Kore Büyükelçiliğinin silahlı bir grup tarafından basılmasıyla ilgili olayı araştıran İspanya Ulusal Yüksek Mahkemesi Hakimi José de la Mata açıklama yaptı.

İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Kuzey Kore Büyükelçiliğinin silahlı bir grup tarafından basılmasıyla ilgili olayı araştıran İspanya Ulusal Yüksek Mahkemesi Hakimi José de la Mata, çalınan eşyaların FBI ile paylaşıldığı iddiasını ortaya koydu.
22 Şubat’ta Madrid’de bulunan Kuzey Kore Büyükelçiliğinin silahlı bir grup tarafından basılmasıyla ilgili olayı araştıran İspanya Ulusal Yüksek Mahkemesi Hakimi José de la Mata açıklama yaptı. Mata, elçilikten çalınan görsel-işitsel materyallerin FBI ile paylaşıldığını iddia etti.
Geçtiğimiz ay Kuzey Kore’nin Madrid’de bulunan büyükelçiliğinde silahlı bir grup büyükelçiliğe girdi. Bazı eşyaları çalan silahlı grup ardından kaçtı. Ancak büyükelçilik olayları İspanyol polisi ile müzakere etmeyi kabul etmedi. 26 Mart’ta ise olay daha ilginç bir hal aldı. ABD’de bir Meksikalının evine baskın düzenledi. Elçilikten çalındığı ve FBI’ya verildiği iddia edilen materyaller bu kişinin evinden çıktı. Olayı araştıran İspanyol hakim bilgi istedi.
İspanya Ulusal Yüksek Mahkemesi Hakimi José de la Mata, soruşturmasının özetinde grubun liderinin Portekiz’den ABD’ye kaçtığını belirtti. Bu kişiyi Adrin Hong Chang olarak tanımlayan Mata, 22 Şubat’taki saldırıya ise Sam Ruy adlı bir ABD vatandaşının karıştığını açıkladı. Hakim, saldırganların Kuzey Koreli memurları ülkeyi terk etmeye zorladığını açıklayarak saldırganların beş saat sonra elçilikten çalınan üç araç ve bazı materyallerle kaçtıklarını belirtti.
Hakim, silahlı grubun lideri olarak belirlediği Adrin Hong Chang’ın Lizbon’a gittiğini ve 23 Şubat’ta indiği New Jersey’deki Newark Havaalanında FBI’ya başvurduğunu açıkladı. Chang, elçiliğe yapılan saldırı sırasında elde edilen “görsel-işitsel materyalleri” paylaşmayı teklif etti. FBI ise iddialar karşısında, "Bir soruşturmanın varlığını onaylamak ya da reddetmek standart uygulamalarımızın dışındadır” açıklamasını yapmak zorunda kaldı.

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