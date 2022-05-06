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Kuzey Kore'de dar kesim pantolon giymek yasaklandı! Kim Jong Un'un kararı dünya basınında gündem oldu

06.05.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore'den gelen yeni 'yasak' haberi şaşkına döndürdü. Getirdiği kısıtlamalarla dünya basınında geniş yer bulan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, aldığı yeni kararla bir kez daha gündem oldu. Kim Jong Un, ülkede dar kesim pantolonun giyilmesini yasakladı.

Kuzey Kore'de dar kesim pantolon giymek yasaklandı! Kim Jong Un'un kararı dünya basınında gündem oldu

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un yeni yasak kararıyla olay yarattı. Dünyada en çok konuşulan liderlerden biri olan Kim Jong Un'un son aldığı yasak kararı 'pes' dedirtti. İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre Kuzey Kore lideri yine çok konuşulan ilginç bir yasak kararına imza atto.

DAR KESİM PANTOLON GİYMEK YASAKLANDI

Kim Jong-un'un ülkedeki genç yetişkinlerin batılı trendleri takip etmesinden korktuğu ifade edildi. Bu nedenle de ülkede dar kesim pantolonun giyilmesi yasaklandı.

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DAR KESİM PANTOLON GİYMENİN CEZASI...

Ülkede aktif rol alan Sosyalist Yurtsever Gençler Birliği'nin şimdilerde 20 ve 30'lu yaşlardaki gençlerin pantolonlarını inceledikleri ve dar pantolon giyenleri tespit ettiği ifade edildi.

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Güvenlik şubelerine getirilen dar pantolon giyenlere 'moda suçlarını tekrar etmeyeceklerine dair özeleştiri mektupları' yazmaları isteniyor.

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Yetkililer, Kuzey Kore tarzında kıyafet ve saç giymenin sosyalist bir yaşam tarzının oluşturulmasında önemli bir rol oynadığını vurguluyor .

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Kuzey Kore
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