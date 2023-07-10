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Kuzey Kore'den ABD'ye üstü kapalı gözdağı! Tansiyon yine zirve yaptı: "Bir kazanın gerçekleşmeyeceğinin garantisi yok"

10.07.2023 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ile Kuzey Kore arasındaki tansiyon giderek artıyor. Son olarak Kuzey Kore'nin hava sahasını 'ihlal eden' ABD keşif uçağına düşürme tehditi geldi. Uluslararası arena nefesini tuttu ve ABD'li yetkililerden gelecek cevaba kilitlendi. İşte haberin detayları!

Kuzey Kore'den ABD'ye üstü kapalı gözdağı! Tansiyon yine zirve yaptı: "Bir kazanın gerçekleşmeyeceğinin garantisi yok"

Kuzey Kore ile ABD arasında sürme eğiliminde olan yüksek tansiyon, Kuzey Kore'den yapılan yeni bir açıklamayla zirveye tırmandı. Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hava sahalarının ihlal edildiği iddia edilerek, ABD'nin 'provokatif faaliyetlerini' durdurması gerektiği ifade edildi. Bakanlık sözcüsü açıklamanın devamında ABD'yi alenen uçaklarını düşürmekle tehdit etti.

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KUZEY KORE'DEN ABD'YE ÜSTÜ KAPALI GÖZDAĞI!

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki hava faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ABD Hava Kuvvetlerinin Kore Yarımadası'nda yaptığı keşif uçuşları sırasında Kuzey Kore'nin hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle egemenliğini tehdit ettiği belirtilen açıklamada, "ABD'nin stratejik keşif uçağının Doğu Denizinde (Japon Denizinde) düşürülmesi gibi şok edici bir kazanın gerçekleşmeyeceğinin garantisi yok." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada, bölgedeki askeri durumun "telafi edilemez" hale gelmesinden ABD'nin sorumlu tutulacağı vurgulanarak, ABD'nin Kuzey Kore'nin egemenliğine karşı espiyonaj faaliyetleri yaptığı iddia edildi.

Kuzey Kore tarafından 1969, 1994 ve 2003 yılarında düşürülen ABD hava araçlarının "kaderi" hatırlatılan açıklamada, "Her şeyin bir sınırı var." ifadeleriyle ABD'nin "havadaki provokatif espiyonaj faaliyetlerinin bedelini ödeyeceği" aktarıldı.

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KUZEY KORE ABD'Yİ TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR

Öte yandan, Kuzey Kore, ABD'nin Güney Kore'ye nükleer enerjili denizaltılar gönderme planını kınayarak, planın bölgede nükleer çatışmaya sebep olabileceğini bildirdi.

Sözcü, yaptığı açıklamada, 1981'den bu yana bölgeye ilk defa girecek nükleer başlıklı denizaltıların bölgesel çatışma ve askeri gerilimlere yol açabileceğini ifade etti.

Nükleer denizaltıların Kuzey Kore’ye yönelik "açık nükleer şantaj" olduğunun altını çizerek planı kınayan Sözcü, "ABD'nin sorumsuz eylemlerinin önüne geçmek için Kuzey Kore’nin nasıl karşılık vereceğini açıkça sergilemesi gerektiğini" kaydetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore abd

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