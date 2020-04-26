Kuzey Kore devlet radyosundan beklenen Kim Jong-un açıklaması geldi!

Son günlerde sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, Kuzey Kore devlet radyosu tarafından aktif bir şekilde çalıştığı ifade edildi.
Güney Kore'nin Yonhap haber ajansında yer alan habere göre, Kuzey Kore devlet radyosu Kim Jong Un'un aktif bir şekilde çalıştığını aktardı.
Haberde, Kim'in kuzey sınır kasabasında yeni şehir Samjiyon'un kurulmasına yardım eden tüm çalışanlara ve işçilere tüm kalbiyle takdir ettiği söylendi.
Öte yandan, haftalardır Kuzey Kore liderinin sağlık durumuna ilişkin ortaya çıkan söylentilere değinilmedi.
Geçtiğimiz günlerde, ABD medyasında yer alan haberlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un geçtiğimiz hafta bir kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu iddia edilmişti. Hatta daha sonra ABD'de yayınlanan New York Post Gazetesi Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un öldüğünü iddia etmişti.
Kim Jong-un 8 Ocak 1983 veya 1984 doğumlu 2011’den bu yana Kuzey Kore’nin Yüce Lideri ve 2012’den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan bir Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994’ten 2011’e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il’in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948’den 1994’e kadar Kuzey Kore’nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung’un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.
36 yaşındaki Kim Jong-un, babasının 2011’de kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesiyle yönetime geçmişti. Bu sebeple Kim Jong Un hayatını kaybederse yerine kimin geçebileceği soruları da gündeme geldi.
Kuzey Kore liderinin çocuğu olup olmadığına ilişkin net bir bilgi yok. Ancak 2009 yılında evlenen Kim Jong-Un ve Ri Sol Ju çiftinin üç çocuğu olduğuna inanılıyor. CNN International'da yer alan habere göre, çiftin 2010 yılında doğmuş bir oğlu ve 2013 yılında dünyaya gelmiş bir kızı var.
Yetkililer, Kim'in çocukları olması durumunda ülkeyi yönetecek yaşa gelene kadar kız kardeşi Kim Yo-Jong'un yönetimi devralabileceğini ifade ediyor.