Kuzey Kore yeniden 'düşman' dedi, iletişimi kesti

Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'nın haberinde, Pyongyang yönetiminin, Güney Kore ile bu öğlen tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceği belirtildi.

Haberde, "Güney Koreli yetkililer, kötü mazeretlerle ağır sorumluluğu üstlerinden atmaya çalışırken, ayak takımının Kuzey Kore'ye karşı düşmanca eylemlerine göz yumdu. Bunun bedelini pahalıya ödeyecekler." ifadesi kullanıldı.

Kararın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong ve Seul yönetiminin 2010'da 50 Güney Korelinin ölümüne yol açan iki saldırının arkasındaki isim olduğuna inandığı eski istihbarat birimi başkanı Kim Yong Chol tarafından verildiği kaydedildi.

Güney Kore yönetimi, Kuzey'in kararına ilişkin ise henüz açıklama yapmadı.

Kuzey Kore, Güney'in 2018'den bu yana faaliyette olan ortak irtibat ofisinden yaptığı günlük telefon aramasına dün ilk kez yanıt vermemişti.

Güney ve Kuzey Kore arasında, irtibat bürosu aracılığıyla her gün yerel saatle biri 09.00 ve diğeri 17.00'de olmak üzere iki telefon görüşmesi gerçekleştiriliyordu.