HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kuzey Kore yeniden 'düşman' dedi, iletişimi kesti

Kuzey Kore yeniden 'düşman' dedi, iletişimi kesti

DÜNYA HABERLERİ  | 09.06.2020 09:15 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, aktivistlerin ülkeye broşür göndermesine ilişkin yaşanan gerilim üzerine Güney Kore ile tüm iletişim kanallarını keseceğini açıkladı.

Kuzey Kore yeniden 'düşman' dedi, iletişimi kesti

Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'nın haberinde, Pyongyang yönetiminin, Güney Kore ile bu öğlen tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceği belirtildi.

Haberde, "Güney Koreli yetkililer, kötü mazeretlerle ağır sorumluluğu üstlerinden atmaya çalışırken, ayak takımının Kuzey Kore'ye karşı düşmanca eylemlerine göz yumdu. Bunun bedelini pahalıya ödeyecekler." ifadesi kullanıldı.

Kararın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong ve Seul yönetiminin 2010'da 50 Güney Korelinin ölümüne yol açan iki saldırının arkasındaki isim olduğuna inandığı eski istihbarat birimi başkanı Kim Yong Chol tarafından verildiği kaydedildi.

Güney Kore yönetimi, Kuzey'in kararına ilişkin ise henüz açıklama yapmadı.

Kuzey Kore, Güney'in 2018'den bu yana faaliyette olan ortak irtibat ofisinden yaptığı günlük telefon aramasına dün ilk kez yanıt vermemişti.

Güney ve Kuzey Kore arasında, irtibat bürosu aracılığıyla her gün yerel saatle biri 09.00 ve diğeri 17.00'de olmak üzere iki telefon görüşmesi gerçekleştiriliyordu.

BROŞÜR KRİZİ ÇIKTI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için ana vatanlarına ihanet eden "alçaklar ve melez köpekler" ifadesini kullanarak, "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kim Yo Jong, Güney Korelilerin bu konuda gerekli adımı atmaması halinde kendilerini Kaesong Sanayi Parkı'nın ve ortak irtibat bürosunun kapatılmasına, ayrıca iki ülke arasında varılan askeri anlaşmanın iptaline hazırlaması gerektiğini kaydetmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Yoh Sang-key, balonla broşür atma kampanyalarının sınır bölgesinde yaşayanların güvenliğini tehdit ettiğini ve hükümetin "gerilime yol açan faaliyetlerin kesin çözümü" için yasal değişikliklere gideceğini bildirmişti.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Seul yönetimi, gerilimin yüksek olduğu dönemlerde bu tür eylemleri önlemek için bölgeye polis ekipleri gönderirken, Kuzey Kore'nin bunları tamamen yasaklaması yönündeki çağrılarına aktivistlerin özgürce hareket etme hakkı bulunduğunu vurgulayarak direniyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma sezonu açtı! Şeyma sezonu açtı!
Rusya’dan yangına tanksavarlı müdahaleRusya’dan yangına tanksavarlı müdahale

En Çok Okunan Haberler

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Erdoğan'dan TRT ortak yayınında önemli açıklamalar!

Erdoğan'dan TRT ortak yayınında önemli açıklamalar!

Van'da patlama! 2 işçi şehit oldu

Van'da patlama! 2 işçi şehit oldu

Cüneyt Özdemir: 3 yıldır o koltukta oturuyorsunuz hadi çözün

Cüneyt Özdemir: 3 yıldır o koltukta oturuyorsunuz hadi çözün

Konut kredisinde faiz düştü, fiyatlar arttı

Konut kredisinde faiz düştü, fiyatlar arttı

Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme

Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

Diğer Haberler
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Rusya’da petrol kuyusunda çıkan yangına tanksavarlı müdahale

Rusya’dan yangına tanksavarlı müdahale

Trump rest çekti: Dağıtmıyoruz, kaynaklarını da kesmiyoruz

Trump rest çekti: Dağıtmıyoruz, kaynaklarını da kesmiyoruz

Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyon 500 bini geçti

Dünya genelinde iyileşen sayısı 3 milyon 500 bini geçti

İlk kez hakim karşısında! Kaçma ihtimali nedeniyle...

İlk kez hakim karşısında! Kaçma ihtimali nedeniyle...

Bağdat Havalimanı'nın yakınına füze saldırısı

Bağdat Havalimanı'nın yakınına füze saldırısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.